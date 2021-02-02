75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
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75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi

02.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:02
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi

SAMSUN'da meme kanseri tanısı konulan erkek hasta Emsal Tokuç (75), özel hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

SAMSUN'da meme kanseri tanısı konulan erkek hasta Emsal Tokuç (75), özel hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sedat Ocak, meme kanserinin erkeklerde de görülebildiğini belirterek, göğüste şişlik, akıntı veya ciltte bir çekinti görüldüğüne doktora başvurulması gerektiğini söyledi. 

Atakum ilçesinde yaşayan Emsal Tokuç'un sol göğsünde 8 yıl önce bir şişlik oluştu. Ancak Tokuç, bunun önemli bir durum olmadığını düşünerek doktara gitmedi. Şişlikle birlikte ağrı oluşunca Tokuç, 3 ay önce kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Tokuç'un meme kanseri olduğu belirlendi. 1 ay önce de kanserli kitlenin alınması için ameliyat edilen Emsal Tokuç, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Göğüs ağrılarının artması üzerine doktora başvurduğunu söyleyen Tokuç, "En son ağrılar yoğunlaşınca doktora gelip ameliyat oldum. Doktorumun sayesinde Allah'a şükür iyi oldum. 75 yaşındayım, bu kadar ağrı sızı olabiliyor insanda. Şimdi sağlık durumumu iyi, sağlığım yerinde çok şükür. Tedavi sürecin devam ediyor" diye konuştu.ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Emsal Tokuç'a uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sedat Ocak, "Hastamız aslında 3 ay önce memede şişlik şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız inceleme sonrasında sol memesinin alt kısmındaki 2-3 santimetrelik şişliğin incelenmesi gerektiğini kendisi ile paylaştık. Tetkikler sonrasında orada kitleyi tespit ettik. 1 ay önce de hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında ek tedavilerimiz olacak. Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi de uygulayabiliriz. Meme kanserinin erkeklerde de görülmesine rağmen kanser olmadığını düşündükleri için tanı koymada gecikmeler yaşanabiliyor. Bu nedenle sonuçlarımız bayanlar kadar iyi olmamakta. Bu nedenle erkeklerin de eğer göğüslerinde şişlik akıntı veya ciltte bir çekinti olduklarında muhakkak doktora başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.


75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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