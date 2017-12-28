74. Özel güvenlik sınav tarihi! 2018 ÖGG sınavı ne zaman? 2018 yılı itibariyle binlerce adayın gireceği 74. Özel güvenlik sınavı ne zaman düzenlenecek? Son yapılan sınav sonucunun açıklanması nedeniyle özel güvenlik adayları 74. ÖGG sınav tarihini araştırmaya başladı...

74. Özel Güvenlik sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 74. ÖGG sınav tarihi ne zaman olacak? Son sınavın geçtiğimiz günlerde açıklaması sebebiyle yeni sınav tarihi büyük merak konusu oldu. Merkezi Sınav Komisyonunun kararı ile özel güvenlik sınavı için tarih belli oldu.

74. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel güvenlik sınavına girecek olan adayların mağdur edilmemesi amacıyla 2018 yılında yapılacak olan 74'üncü Temel Eğitim ile 50'nci Yenileme Eğitimi Sınavının 4 Şubat 2018 tarihinde yapılmasına ve bu sınava 31 Aralık 2017 tarihinde eğitimi bitenlerin alınmasına karar verildi.