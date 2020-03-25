72 yaşındaki kadına emekli maaşı evinde verildi Mersin'in Gülnar ilçesinde 72 yaşındaki Ayşe Şahin, emekli maaşını evine gelen banka yetkililerinden aldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 72 yaşındaki Ayşe Şahin, emekli maaşını evine gelen banka yetkililerinden aldı.

Şahin'i evinde ziyaret eden Ziraat Bankası görevlileri, hem yaşlı kadınla sohbet etti hem de maaşını teslim etti.

Ziraat Bankası Müdürü Eşref Oğuz Acarer, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için hizmetin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA