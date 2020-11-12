70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.