70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti
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70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

12.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:59
70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.

Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Fatmana-Ahmet Demirel çifti, 1950 yılında evlendi. 70 yıldır evli olan çiftin 2 çocuklarından 6 torunu dünyaya geldi. Sık sık yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyleyen çiftten Fatmana Demirel, 10 Kasım günü, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Eşini, Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa veren Ahmet Demirel'in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. Ahmet Demirel de dün akşam evinde kalp krizine bağlı yaşamını kaybetti.

Ahmet Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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