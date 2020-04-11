70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mehmet Aktürk, Kozan, Adana, Yaşam

70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira bağışladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Aktürk, maaşının bin 500 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira bağışladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Aktürk, maaşının bin 500 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Vefa Sosyal Destek Gurubuna ulaşan Mehmet Aktürk, kampanyaya bağış yapmak istediğini söyledi. Hemen Aktürk'ün evine giden ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin 500 TL nakit bağışını alarak bankaya yatırdı. Makbuzu Mehmet Aktürk'e teslim eden görevlilerden Kozan İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı, Mehmet Aktürk'e Kaymakam'ın teşekkürünü ileterek evde kal çağrısına uyduğu için teşekkür etti. Mehmet Aktürk, makbuzu aldığını teşekkür ederek "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kaymakamımıza sağlık personellerine geçmiş olsun. Allah bu belayı bir an evvel bizlerden uzaklaştırsın" dileğinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

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