70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü

Kahramanmaraş'ta kapısının kilidi bozulan yaşlı adam, 70 lira servis ücretini vermek istemeyince kapıyı yerinden sökerek tamirhaneye getirdi. 50 liraya kapının kilidini yaptıran adam, kapıyı alıp evine geri götürdü.

Evindeki kapısının kilidi arızalanan Yunus isimli yaşlı adam, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bir anahtar, kilit ve çilingir işi yapan iş yerini arayarak ücret sordu. Ücretin 70 lira olduğunu öğrenen yaşlı adam, evindeki kapıyı çıkartıp kendi arabasıyla iş yerine getirdi.

"SERVİS ÜCRETİ VERMEK İSTEMEDİM"

O sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Fatih Erzengin'in sorusu üzerine yaşlı adam, "Servis ücreti vermek istemedim ben de kapıyı söküp getirdim" dedi. Kapısının kilidi tamir edilen yaşlı adam 50 lira ödeme yaparak iş yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı