70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
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70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar

70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları 70 yaşındaki yaşlı kadına kendilerini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, kadının 70 bin TL'sini dolandırdı.

Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları 70 yaşındaki yaşlı kadına kendilerini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, kadının 70 bin TL'sini dolandırdı. Ancak bununla yetinmeyip kadının ertesi gün bankadaki parasını da çekmesini ve eve gelip alacaklarını söyleyen dolandırıcılardan birine polis nahoş bir sürpriz yaparak, ikinci kez dolandırmak üzere geldiği evde kıskıvrak yakaladı.

Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesinde meydana geldi. Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat'ın bizzat yönettiği operasyonda A.I. (70) isimli kadını telefon ile arayan telefon dolandırıcıları, yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıttı. Kadına jandarma ile birlikte olduğunu ve bir başka kadının bilgilerini kullandığını, sorun yaşamaması için A.I.'ya eve gelecek görevliye evindeki altın ve paraları vermesini istedi. Birkaç saat sonra eve gelen bir şahıs A.I.'ya bazı fotoğraflar gösterip, isim ve telefon numaraları yazdırdıktan sonra yaşlı kadının evde bulunan ziynetlerini getirmesini istedi. Buna inanan A.I., eve gelen şahsa iki adet 15 gramlık burma bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 3 çift altın küpe, 5 adet altın yonca şeklinde broş, 6 adet altın yüzük ve 2 bin 900 TL nakit parayı verdi. Bu sırada telefon ile konuşmaya devam diğer dolandırıcı ise bu defa yaşlı kadına bankada parasının olup olmadığını sordu. Kadının 'evet' yanıtı üzerine şahıs A.I.'ya o parayı da çekip soruşturma kapsamında kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi. Dolandırıcı kadına parayı bankadan çekmesini ve ertesi gün eve gelecek görevliye vermesini isteyerek telefonu kapattı.

Eve gelen dolandırıcıya kapıyı polis açtı

Dolandırıcıların dediğini yapan A.I.'nın banka hesaplarını kontrol eden yeğeni durumu fark edince hemen polisi araması ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dolandırıcıların bir kez daha telefonla aradığı A.I., bankadan parayı çekip evine geldiğini söylemesi üzerine telefonun diğer ucunda şahıs evine bir görevlinin geleceğini ve parayı ona teslim etmesini söyledi. A.I., bunu kabul ederek evinde beklemeye başladığı sırada polis ekipleri ise çevrede ve evde güvenlik önlemi alarak şahsı beklemeye başladı. Birkaç saat sonra bir şahsın telefonla konuşur vaziyette apartman içerisine girip daire kapısını çalması üzerine kapıyı açan polis ekipleri, İsmail P. (38) isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Dolandırıcı şahsın arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınıp emniyete götürülen İsmail P.'nin yapılan sorgulamasında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayı gerçekleştiren diğer şahısların yakalanması içinse çalışmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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