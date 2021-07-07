7 yıl önce kaybolan köpek, 28 Haziran'da evinden yüzlerce kilometre uzaklıkta bulundu
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7 yıl önce kaybolan köpek, 28 Haziran'da evinden yüzlerce kilometre uzaklıkta bulundu

7 yıl önce kaybolan köpek, 28 Haziran'da evinden yüzlerce kilometre uzaklıkta bulundu
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ABD'de Sgt. Pepper isimli bir köpek, 7 yıl önce kaybolmuştu. Sahibi köpeğin çalındığını söyleyerek mikroçip bilgilerini ekiplerle paylaşmıştı. Söz konusu köpek, 7 yıl sonra 28 Haziran'da kaybolduğu yerin bin 500 kilometre uzağındaki Michigan eyaletinde bulundu. Yetkililer mikkroçip taktırmanın önemine dikkat çekti.

ABD'de Florida eyaletinde 2014'te kaybolan Sgt. Pepper isimli köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu.

6 YAŞINDAYKEN ORTADAN KAYBOLMUŞ

Eaton County Hayvan Kontrolü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Yorkshire teriyeri cinsi köpek 6 yaşındayken ortadan kaybolmuştu.

SAHİBİ HER YERDE ARAMIŞ

Adı açıklanmayan sahibi, internette köpeğin bulunduğu yönünde bir ilan görse de iletişime geçtiğinde Sgt. Pepper'ın sahibi olduğunu söyleyen bir kişinin hayvanı çaldığını öğrenmişti.

Talihsiz köpeğin "annesi" bunun ardından polise ihbarda bulunmuş ve mikroçip şirketini bilgilendirmişti. Ancak köpek bulunamamıştı.

7 yıl önce kaybolan köpek, 28 Haziran'da evinden yüzlerce kilometre uzaklıkta bulundu

YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yetkililer köpeğin geçen pazartesi yüzlerce kilometre uzaktaki Michigan'da bulunduğunu, mikroçipteki iletişim bilgileri sayesinde sahibine ulaştıklarını duyurdu.

BAŞINA NE GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Yapılan açıklamada, köpeğin çalındıktan sonra başına ne geldiğinin bilinmediği ancak son 5 yıldır mikroçipten ve çalındığından haberi olmayan bir aileyle yaşadığı kaydedildi.

"MİKROÇİP TAKTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Eaton County Hayvan Kontrolü görevlileri yaptıkları açıklamada, "Sgt. Pepper'ın asıl ailesiyle yeniden bir araya gelmesini anlayışla karşıladığı için ikinci aileye teşekkür ediyoruz" derken "Bu inanılmaz hikaye evcil hayvanınıza mikroçip taktırmanın ve iletişim bilgilerinizi güncel tutmanın önemini kanıtlıyor" diye konuştu.

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