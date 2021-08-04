7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ
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7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da annesi Emine Yıldız (40) ile yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, hayatını kaybetti.

ADANA'da annesi Emine Yıldız (40) ile yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan şoför Özlem D. (43) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anında oğlunun diğer yönden gelen kamyonetten korkup yola atladığını söyleyen Mustafa Yıldız, "Otobüsün geçtiği yerde araçların yavaşlaması için kasis yapmışlar ve şoförün kör noktası değil. Şoförün dikkatsizliği sonucu çocuğum otobüsün altında kaldı" dedi.

Kaza, 29 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Emine Yıldız ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Ali Yıldız, iddiaya göre yan tarafından gelen kamyonetten korkup, annesinin elini bıraktı, karşıya doğru yöneldi. Bu sırada Adana Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) yönetimindeki 01 DPM 53 plakalı otobüs, Muhammet Ali Yıldız'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından otobüsün altından çıkarılan Yıldız, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yıldız, tüm çabaya karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan, ifadesinde, Muhammet Ali Yıldız'ı fark etmediğini, çığlık sesi duyup araçtan indiğinde aracın altındaki çocuğu gördüğünü belirterek, şok geçirdiğini söyleyen otobüs şoförü Özlem D., serbest bırakıldı. Aile, şoförün serbest bırakılmasının ardından itiraz dilekçesi verdi.

'ŞOFÖRÜN DİKKATSİZLİĞİ'

Muhammet Ali Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız (41), "Olayın olduğu gün, eşimle çocuğum karşıdan karşıya geçtiği sırada belediye otobüsü geçiyor. Diğer şeritten başka bir kamyonet gelince, benim oğlum korkuyor ve yola atlıyor. Otobüsün geçtiği yerde araçların yavaşlaması için kasis yapmışlar ve şoförün kör noktası değil. Şoförün dikkatsizliği sonucu otobüsle çocuğumun üzerinden geçiyor' dedi.

'HİÇBİR BELEDİYE YETKİLİSİ ZİYARETİMİZE GELMEDİ'

Kazadan sonra hiçbir belediye yetkilisinin kendileriyle iletişime geçmediğini anlatan Mustafa Yıldız, 'Kimse bizi ziyaret etmedi. Belediye başkanı ya da yardımcıları gelmedi. Olan oldu. Benim canım, yüreğim gitti. Olaydan 4 gün sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arayıp, 'Kimse yanınıza gelmedi mi' Ben şu anda Aladağ ilçesindeki yangını takip ediyorum. Bana yeni haber verdiler? dedi. Oğlumu toprağa verdikten 5 gün sonra kendisini şef olarak tanıtan bir kişi aradı. Kendisine neden aramadıklarını sorduğumda ise bana korktuklarını, o yüzden aramadıklarını söyledi. Bizler insanız. Biz olay günü ne otobüse zarar verdik ne de şoföre bir şey dedik. Hepsini Allaha havale ediyorum. Tek istediğim adaletin sağlanması. Yaya geçidinin olmadığı yerde yaya yolun ortasında kalıyor ama otobüs durmuyor. Şoförün dikkatsizliği. Cezasını çekmesi lazım?? diye konuştu.

7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ
7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ
7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ
7 YAŞINDAKİ MUHAMMET, BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINDA CAN VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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