7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü - Haberler
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7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü

7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, antik kentteki 10 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen 7 yaşındaki İsmail Özen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, antik kentteki 10 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen 7 yaşındaki İsmail Özen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, bugün akşam doğru Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte antik kenti gezen İsmail Özen, oyun oynadığı sırada 10 metre derinlikteki içi boş su kuyusuna düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Merdiven ile kuyuya inen itfaiye erleri, halat yardımıyla İsmail'i düştüğü kuyudan çıkardı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Özen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü

7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü

7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü

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