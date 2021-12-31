7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü

Olay, bugün akşam doğru Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte antik kenti gezen İsmail Özen, oyun oynadığı sırada 10 metre derinlikteki içi boş su kuyusuna düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Merdiven ile kuyuya inen itfaiye erleri, halat yardımıyla İsmail'i düştüğü kuyudan çıkardı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Özen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.