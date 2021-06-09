7 yaşındaki çocuk lösemiye yenik düştü

Erzincan'da lösemi hastalığına yenik düşen 7 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da lösemi hastalığına yenik düşen 7 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas'ta katıldı. Çukurkuyu Sarıgöl Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şefik Ali Şimşek'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Vali Mehmet Makas, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı