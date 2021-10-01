7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA - Haberler
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7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ersin U.?ya 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

SAMSUN'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ersin U.?ya 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla görüntülediği bu anları da sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamanın ardından hakkında 'trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
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Haber: 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA - Haberler
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