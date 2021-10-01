7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

SAMSUN'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ersin U.?ya 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla görüntülediği bu anları da sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamanın ardından hakkında 'trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.