7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu

7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu

Almanya'da yaşayan 7 yaşındaki Altan Kaya, çocuklara ve gençlere ilham vermek için arı kovanı kurmasına Alman basını büyük ilgi gördü.

7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu

Almanya'da yaşayan Altan Kaya, çocuklara ve gençlere ilham vermek arı kovanı kurması Alman basını tarafından büyük ilgi gördü. 7 yaşında olan Kaya'nın, Almanya'nın en genç arıcılarından biri olduğu belirtildi.

ARILARA BABASIYLA BİRLİKTE BAKIYORLAR

Almanya'nın en genç arıcılarından biri olan Altan Kaya, babası Zafer Kaya ile birlikte arıcılık kursuna katılmasıyla arı kovanı kurmaya karar verdiğini söyledi. Boş zamanlarında basıyla birlikte arılarla ilgilenen Kaya, arıcılığı sevdirmek adına gençlik merkezinde ve ilkokulunda arıcılarla birlikte çalışma grupları oluşturdu.

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YORUMLAR (1)

  • REİS:
    Her şey de Kendi kendimize pay çıkarıyoruz. Şöyle ilimde bilimsel alanda en genç biz olalım. Hep tıri-veri işlerde biziz
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