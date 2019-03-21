7 Numara'nın Vahit Emmisi, Yıllar İçinde Bambaşka Birine Dönüştü
2000'li yılların efsane dizilerinden olan 7 Numara'nın Vahit Emmisi, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü.
2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlan Yedi Numara, 2000'li yılların başına damga vurmuş tekrar bölümleri dahi halen reyting alan bir televizyon klasiği haline gelmiştir.
FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Efsaneye dönüşen dizide sevilen karakter Vahit Emmi'yi canlandıran Engin Alkan'ın değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Şu anda 53 yaşında olan ve İBB Şehir Tiyatroları'nda çalışan Engin Alkan, fazla kilolarından arınarak ve aradan geçen 20 yılın etkisiyle adeta farklı bir insana dönüştü.
GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLERİN SESLENDİRMELERİNİ YAPTI
Şimdilerde tiyatro oyunculuğu ve rejisörlük yapan Engin Alkan, kariyerine birçok dizi ve filmin yanı sıra, Hollywood'da gişe rekorları kıran filmlerin seslendirmelerini yapmıştır.
ENGİN ALKAN KİMDİR?
Engin Alkan, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Alkan, 1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıkları yapmıştır.
1985 yılında mensubu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrolarında halen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam eden Engin Alkan, 2000 yılında rol aldığı Yedi Numara dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yaşamıştır.
Öte yandan Ruhumun Aynası, Aşağı Yukarı Memişliler, Deli Saraylı, Mert ile Gert, Erkekler Ağlamaz gibi bir çok projede yer alan Alkan, şimdilerde Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay rolüne hayat vermektedir.
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Vahüt emmü senmüsüün?Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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çok severek izlediğimiz eşsiz dizilerdendi ancak oyuncumuz bence kilolu daha iyiymiş bazı insanlara yakışmıyor zayıflık bambaşka biri gibi olmuşCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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6 numara degilmiydi dizinin adi ?Cevap Yaz 3 Yayından KaldırENDER 08: Yokk tutturamadın 10 numara olacak5 Yayından Kaldır
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vaybee vahüt emmüüü :) kilo verince sevimliliğin gitmiş ama he Allah sağlık sıhhat versin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır