7 Numara'nın Vahit Emmisi, Yıllar İçinde Bambaşka Birine Dönüştü

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlan Yedi Numara, 2000'li yılların başına damga vurmuş tekrar bölümleri dahi halen reyting alan bir televizyon klasiği haline gelmiştir.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Efsaneye dönüşen dizide sevilen karakter Vahit Emmi'yi canlandıran Engin Alkan'ın değişimini görenler gözlerine inanamıyor. Şu anda 53 yaşında olan ve İBB Şehir Tiyatroları'nda çalışan Engin Alkan, fazla kilolarından arınarak ve aradan geçen 20 yılın etkisiyle adeta farklı bir insana dönüştü.

GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLERİN SESLENDİRMELERİNİ YAPTI

Şimdilerde tiyatro oyunculuğu ve rejisörlük yapan Engin Alkan, kariyerine birçok dizi ve filmin yanı sıra, Hollywood'da gişe rekorları kıran filmlerin seslendirmelerini yapmıştır.

ENGİN ALKAN KİMDİR?

Engin Alkan, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Alkan, 1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıkları yapmıştır.

1985 yılında mensubu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrolarında halen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam eden Engin Alkan, 2000 yılında rol aldığı Yedi Numara dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yaşamıştır.

Öte yandan Ruhumun Aynası, Aşağı Yukarı Memişliler, Deli Saraylı, Mert ile Gert, Erkekler Ağlamaz gibi bir çok projede yer alan Alkan, şimdilerde Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay rolüne hayat vermektedir.