7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermeyince tartıştık - Haberler
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7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermeyince tartıştık

7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermeyince tartıştık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nde üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. A.A. ifadesinde alkol aldıklarını kız arkadaşı Sedefnur Çağlar'ın telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince de tartıştıklarını, ardından da pencereden atladığını öne sürdü.

Dün saat 06.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru arkadaşı A.A. ile birlikte, polis olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.

Burada, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin penceresinden düştü. Sedefnur Çağlar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Çağlar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis memurları A.A. ile O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş, gözaltına alındı. A.A. ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağıya baktıklarında genç kızı yerde gördüklerini söyledi.

Bu arada, daha önce Sedefnur Çağlar'ın intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

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