7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi
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7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi

10.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:27
7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi

Konya'da, evinin penceresinden belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşen 48 yaşındaki Murat Atçeken, hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen Murat Atçeken (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hastane Caddesi'nde 8 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Murat Atçeken, evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Atçeken'in kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Atçeken, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Atçeken'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Atçeken'in düşme nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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