7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
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7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

7,5 milyon liralık Rolls Royce Cullinan marka arabayı test sürüşü için alan Acun Ilıcalı, kendisini görüntüleyen gazetecileri uyardı. Ilıcalı, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" dedi.

28.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:17
7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

önceki gün 'ndaydı. Yurtdışından gelen misafirlerini yemeğe çıkaran ünlü televizyoncu, çıkışta Rolls Royce Cullinan marka bir araca binerken görüntülendi. Test sürüşü için aracı aldığını söyleyen Acun, gazetecilere, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diye seslendi.

"ARABA BENİM DEĞİL"

Ilıcalı fotoğraflarını çeken muhabirleri, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diyerek uyardı. Ilıcalı daha sonra şu açıklamayı yaptı: Araba benim değil, marka test sürüşü için 1 haftalığına bana verdi.

ARABANIN DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Söz konusu aracın, Türkiye'deki fiyatı ise yaklaşık 7,5 milyon lira.


Haber Videosu: 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
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HABER YORUMLARI (25)

  • ÖÖÖJJÖÖ:
    sermayesi sağlam yeteneksiz gençler sağolsun. . 25 milyon genç. . yetenek sizsiniz yarışmasını birde böyle okuyun. . yeteneksizsiniz. . adam yüzlerine vuruyor. .
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  • AHMET:
    sende birkaç yıl sonra öleceksin ekmek bulamıyanda acaba diyer tarafta o malın hesabını verebilecekmisin bunun zekatını nasıl açıklıyacaksın
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  • PAŞALI:
    Acun Abi istersen 7 trilyonluk arabaya bin. istersen dünyanın en güzel sarayında otur. senin de sonun 2 metre kazılmış toprak fakirinde 2 metre kazılmış toprak.
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  • PAŞALİ YA CEVAP:
    adam bu dünyada yasadı sen sogan ekmek ye fakir sonra cenneti hayal et
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  • AAAA:
    Hee hee , din kaosu önlemek ve insanları köleleştirmek için kurulmuş zenginlerin uydurduğu bisey
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  • PAŞALI:
    ACUNN adlı yorumcu, sana öteki tarafı anlatamam. gidince görürsün olup olmadığını
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  • ACUNN:
    ya öteki taraf yoksa. . . sen yaşamadıklarınla ben ise yaşadıklarımla kalırım düdük makarnası naaberrrr.
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