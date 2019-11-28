7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
7,5 milyon liralık Rolls Royce Cullinan marka arabayı test sürüşü için alan Acun Ilıcalı, kendisini görüntüleyen gazetecileri uyardı. Ilıcalı, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" dedi.
Acun Ilıcalı önceki gün Bebek Balıkçısı'ndaydı. Yurtdışından gelen misafirlerini yemeğe çıkaran ünlü televizyoncu, çıkışta Rolls Royce Cullinan marka bir araca binerken görüntülendi. Test sürüşü için aracı aldığını söyleyen Acun, gazetecilere, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diye seslendi.
"ARABA BENİM DEĞİL"
Ilıcalı fotoğraflarını çeken muhabirleri, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diyerek uyardı. Ilıcalı daha sonra şu açıklamayı yaptı: Araba benim değil, marka test sürüşü için 1 haftalığına bana verdi.
ARABANIN DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA
Söz konusu aracın, Türkiye'deki fiyatı ise yaklaşık 7,5 milyon lira.
Haber Videosu: 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
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sermayesi sağlam yeteneksiz gençler sağolsun. . 25 milyon genç. . yetenek sizsiniz yarışmasını birde böyle okuyun. . yeteneksizsiniz. . adam yüzlerine vuruyor. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aman şeyma görmesin nafakaya zam ister sonraCevap Yaz Yayından Kaldır
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AÇ ÖLSENDE KOKACAKSIN, TOK ÖLESENDE KOKACAKSIN ACUN BEY.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sende birkaç yıl sonra öleceksin ekmek bulamıyanda acaba diyer tarafta o malın hesabını verebilecekmisin bunun zekatını nasıl açıklıyacaksınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsanları boyle haberlerle oyalamayın yok bosandı yok arabası yok evi ya bize neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acun Abi istersen 7 trilyonluk arabaya bin. istersen dünyanın en güzel sarayında otur. senin de sonun 2 metre kazılmış toprak fakirinde 2 metre kazılmış toprak.Cevap Yaz 50 8 Yayından Kaldır
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adam bu dünyada yasadı sen sogan ekmek ye fakir sonra cenneti hayal etYayından Kaldır
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Hee hee , din kaosu önlemek ve insanları köleleştirmek için kurulmuş zenginlerin uydurduğu bisey2 1 Yayından Kaldır
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ACUNN adlı yorumcu, sana öteki tarafı anlatamam. gidince görürsün olup olmadığını1 1 Yayından Kaldır
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ya öteki taraf yoksa. . . sen yaşamadıklarınla ben ise yaşadıklarımla kalırım düdük makarnası naaberrrr.5 8 Yayından Kaldır