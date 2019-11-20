7 metreden kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı
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7 metreden kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Edirne'nin Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde çalışırken 7 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurdardı.

20.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:12
7 metreden kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

'nin beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde çalışırken 7 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurdardı.


Edinilen bilgiye göre, Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan B.Ö. kuyu etrafında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 7 metreden aşağı düştü. Uzunköprü itfaiyesi tarafından kuyudan çıkarılan Bayram Ö. Uzunköprü devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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