7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor
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7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor

7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkiden zehirlenen 7'si entübe, 14 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkiden zehirlenen 7'si entübe, 14 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 7'si entübe 14 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, tutuklandı.


7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor
7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor
7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor
7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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