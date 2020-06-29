7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı
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7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı

7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandıKONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı, 3'ü çocuk, 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazada, TIR şoförü Ufuk Demirtaş (36) tutuklandı.

29.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:14

7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı, 3'ü çocuk, 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazada, TIR şoförü Ufuk Demirtaş (36) tutuklandı.

Kaza, 26 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, kavşakta Ufuk Demirtaş yönetimindeki kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hepsi akraba olan minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Derya Okal (1), Hülya Okal (37), Halil Okal (11), Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal (2), Hüseyin Kuş ve TIR şoförü Ufuk Demirtaş ile Birsen Demirtaş (22) ve Zümra Demirtaş (1) olmak üzere toplam 11 kişi de yaralandı.

ÖLENLER MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mevsimlik işçi olarak memleketleri Şanlıurfa'dan Konya'nın Akşehir ilçesine gelen ailelerin buradan da Cihanbeyli ilçesindeki başka bir tarlada çalışmaya gittikleri tespit edildi. Kazada ölen 7 kişi, Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

TIR şoförü Ufuk Demirtaş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demirtaş, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı

Kaynak: DHA

Manşet

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