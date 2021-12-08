7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler
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7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali tanıtım toplantısı yapıldı

7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali tanıtım toplantısı yapıldı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediyesi tarafından organize edilen 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, makamında düzenlediği toplantıda festivalin 17-19 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğini aktaran Keskin, etkinlikte konserlerin yanı sıra çeşitli yarışmaların da yer alacağını kaydetti.

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AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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