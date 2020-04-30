7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 7. gün iftar menüsü!

7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
30.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:25

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazanın yedinci gününde menüde domates çorbası, saksı kebabı, domatesli pilav, bahar salatası ve gül tatlısı var.

Misafirleriniz ağlayacağınız bir iftar hazırlayacaksanız 7. gün menüsü tam size göre. Domates çorbası ile iftarı açan misafirleriniz, saksı kebabı ve domatesli pilavla ziyafet yaşayacaklar. Gül tatlısı iftar sonrası tatlı yiyip tatlı konuşmanız için menüde yerini aldı.

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

  • SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI
7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • SAKSI KEBABI
7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • DOMATESLİ PİLAV
7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • BAHAR SALATASI
7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
  • GÜL TATLISI
7. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

5 yemek kaşığı tereyağı

4 dolu yemek kaşığı un

2 dolu yemek kaşığı domates salçası

1 cay kasigi toz biber

5 adet küçük yada iki adet büyük yaz domatesi

1, 5 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı ılık süt

3 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (domatesin ekşiliğini gidermek, kırmak için)

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

Eriyebilen yağlı bir peynir parmesan/ taze kaşar peyniri/ eski kaşar peyniri/cheddar peyniri

YAPILIŞI

Domatesi ve suyu bir tencerede domatesler pişip süzülebilecek kıvama ulaşana dek pişirin. Tel süzek ile gegiç bir kaba süzün. Tencereye tereyağ ve unu alıp un kokusu çıkana dek kavurun. Salçasını ve toz biberi ekleyip tekrar kavurun. Ilık sütü azar azar karıştırarak çorbaya ilave edin. Sirkeyi, tuzunu, şekerini ve karabiberini ekleyin. Servis esnasında eriyen bir peyniri ince ince kesip kaselerin üzerlerine bırakabilirsiniz.

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