7 bin kişiye Ramazan yardımı dağıtımına başlandı

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin dar gelirle aileye Ramazan yardımı dağıtımına başlandı.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin dar gelirle aileye Ramazan yardımı dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın'dan bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ramazan, Ramazan denince akla ilk olarak paylaşmak geldiğini ifade ederek, "Paylaşmak ailede başlar. Biz de kocaman bir aile olarak gördüğümüz memleketimizde hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve onları yalnız bırakmıyoruz. Toplam da 76 mahallemizde Ramazan ayı başlamadan önce 7 bin ihtiyaç sahibi ailemize kapı kapı ulaşarak gıda kolisi desteği sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın çorbalarında bir nebzede olsa tuzumuz olabilirse ne mutlu bize. Unutmayın kıymetli hemşehrilerim, bu memlekette yaşayan her bir ailenin, her bir ferdin sıkıntısını ve problemlerini çözmek boynumuzun borcudur, ve hizmet ettiğimiz sürece tek bir gayemiz olacak, memleket için daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmaktır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı