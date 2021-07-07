7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
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7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!

7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

7 aylık hamile olan İngiltere'nin ünlü TV yıldızı Lauren Goodger, verdiği üstsüz pozlarla dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o kareler...

İngiltere'nin ünlü TV yıldızı Lauren Goodger, erotik fotoğraf paylaşarak para kazanılan site OnlyFans için verdiği pozlarla tanınıyor. 7 aylık hamile olan ünlü model, üstsüz verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

34 yaşındaki TV yıldızı, "Sınırlarım yok. Bu tür fotoğrafları paylaşmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. İnsanlar beni ilgiyle takip ediyor" şeklinde konuştu.

Charles Drury ile evli olan Lauren Goodger, "Eşim bana hiç karışmıyor. Beni özgür bırakıyor" sözleriyle dikkat çekti.

İşte Lauren Goodger'ın o pozları...

7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!
7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!

Kaynak: Snob Magazin

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