7. Akçabelen Şeker Fasulyesi Festivali - Haberler
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7. Akçabelen Şeker Fasulyesi Festivali

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
7. Akçabelen Şeker Fasulyesi Festivali

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 7. Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festivali düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 7. Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Festivali düzenlendi.

Beyşehir'e bağlı Akçabelen Mahallesi'nde, bu sene yedincisi yapılan festival, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Akçabelen Mahallesi muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Festival kapsamında yapılan en güzel fasulye pişirme yarışmasında, jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından en güzel şeker fasulyeyi pişirdiği belirlenen isimlere hediye ve ödülleri verildi.

Daha sonra festivale katılan tüm misafirlere pişirilen şeker fasulye yemeği de ikram edildi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir yörede yetiştirilen ürünün kalitesinde bölgenin toprak ve hava yapısının önemine dikkat çekerek, "Hepimizin de bildiği gibi kuru fasulyenin Türkiye'nin hemen hemen her yerinde üretimi yapılmaktadır. Ancak Akçabelen Çetmi şeker fasulyesinin özelliği buranın havasından ve toprağından aldığı lezzetle, özel bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliğiyle de coğrafi tescili yapılmıştır." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Akçabelen Mahallesi'nin 2019 yılında yörede yetiştirilen şeker fasulyenin coğrafi işaret belgesini almasının ardından yerleşim olarak da çok iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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