67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Diva lakaplı Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda mini elbisesiyle örgü örerken çekildiği bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ersoy, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

NOSTALJİK POZUYLA GÜNDEM OLDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş engeline takılan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, vaktini evinde geçirmeye başladı. Her yaptığı ve giydiğiyle gündemden düşmeyen Diva, bu sefer de yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ersoy'un mini elbisesiyle örgü örerken çektirdiği fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına girdi.