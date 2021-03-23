66 yaşındaki yaşlı adam intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

66 yaşındaki yaşlı adam intihar etti

23.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:01
66 yaşındaki yaşlı adam intihar etti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 66 yaşındaki yaşlı adam kendini asarak intihar etti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 66 yaşındaki yaşlı adam kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgilere göre, İnallı Köyü Acıgöl sokakta oturan 66 yaşındaki Yakup Kaçmaz henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı kendisi asarak intihar etti. Aile bireylerinin olayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri giderken sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 66 yaşındaki yaşlı adam intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:01:36. #1.15#
title