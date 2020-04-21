66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 'koronavirüs' önlemleri
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66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 'koronavirüs' önlemleri

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor.

21.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:39
66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 'koronavirüs' önlemleri

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Tugaya gelen askerler, ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, sosyal mesafe kuralına uygun eğitimler yapılıyor. Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik Gazinosu'nda koronavirüs kapsamında tedbirler alınmış ve düzenli uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak için koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" dedi.

Çorlu'da bulunan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda, koronavirüs salgınına karşı önlemler en üst seviyede alınıyor. Komutanlıktaki koronavirüs tedbirleri, bugün basın mensuplarına anlatıldı. Önlemler kapsamında birliğe gelen erlerin, sosyal mesafe konusunda uyarı yapıldıktan sonra termal kamera ile ateşi ölçülüyor. Erler, maske ve dezenfektan dağıtılıp, görevli doktorlar tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bölüklerine gönderiliyor. Tugay içinde koğuşlar ise ilaçlanıp, dezenfekte ediliyor. Erlerin koğuşa girmeden önce botlarının, el değmeden hazırlanması için kurulan sistemle temizliği yapılıyor. Koğuşlarda ise ranzalar, sosyal mesafe nedeniyle ayrıldı. Tuvaletlerde bulunan lavabolar arasına boşluk bırakıldı. Yemekhane, gazino ve diğer yerlerde de sosyal mesafe kuralı gereği tedbirler alındı. Nöbet kulübelerine el sabunu, dezenfektan konularak, burada da sosyal mesafe kuralı uygulandığı belirtildi. Tugay karargahındaki rehberlik ve danışma merkezinde, erbaş ve erler ile rütbeli personele destek de sağlanıyor.

GAZİNOLARDA MASALAR AZALATILDIÇorlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçik gazinolarında gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik Gazinosu'nda koronavirüs kapsamında tedbirleri alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak için koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" diye konuştu.66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Alay Komutanı Yarbay Abdullah Sağır ise eğitimlerde de tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüs kapsamında uyguladığımız bütün faaliyetleri arazi eğitimlerimizde titizlikle takip etmekteyiz. Fırtına obüslerinin toplam mürettebatı 5 kişiden oluşmaktadır. Ancak azaltılmış personelle eğitim kapsamında. Sadece obüs kısım komutanı ve sürücünün sosyal mesafe kuralına uyarak ve gerekli koruyucu tedbirleri alarak intikal eğitimini sağlıyoruz" dedi.

Tugayda bulunan askeri zırhlı araçlar da sürücüler tarafından dezenfekte edilip, içinde ilaçlama yapıldı. Araca sosyal mesafe gereği sürücü ile birlikte personelden 3 kişi biniyor. Birlikteki tüfek gibi silahların da temizlikleri sosyal mesafe kapsamında yapılıyor.


Kaynak: DHA

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