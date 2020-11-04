66. Gillette Milliyet Sporcu Ödülleri kazananları kimler? 66. Gillette Milliyet Sporcu Ödülleri nedir? Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Gillette Milliyet yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buluyor. Yılın sporcusu kim oldu? Yılın teknik direktörü ödülünü kim aldı? Yılın teknik direktörü kim? Yılın takımı hangisi? Yılın e-spor takımı hangisi? Yılın takımı, Yılın futbolcusu, yılın çıkış yapan sporcusu, yılın Kayak Sporcusu kimler oldu? Yılın Sporcusu Ödül Töreni kazananlar 2020

66. Gillette Milliyet yılın sporcusu ödülleri bu akşam dağıtıldı. Televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilen ödül töreni hakkında merak edilenleri derledik. Yılın teknik direktörü kim? Yılın takımı hangisi?

Uzun zamandır beklenen ödül töreni bu akşam Volkswagen Arena'da düzenlendi. Toplamda 5 milyon oy kullanıldı.

1954 yılından bu beri okuyucularının oylarıyla belirlenen "Sporun En İyileri"sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre bu yıl değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Spor Toto Teşkilat Müdürü Bünyamin Bozgeyik, Kulüpler Birliği ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de geceye katılım sağladı.

66. GİLLETTE MİLLİYET SPORCU ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımımız 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Yılın Takımı Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü A Milli Takım adına Kaptan Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.

Yılın Antrenörü Ödülü: Şenol Güneş

Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü'nü Leicester City ve A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü kazandı. Ödülü menajeri Utku Canikli, Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin elinden aldı.

Yılın Gillette Gibi Espor Takımı: 1907 Fenerbahçe ESpor Takımı

Teknoloji ve E-Spor alanındaki yatırımlarıyla dünyaca bilinen bir girişimci olan Sina Afra, Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü'nü Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir'den aldı.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral

66. Gillette-Milliyet Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü'nü Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral kazandı. Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle bu akşam aramızda bulunmayan Merih'in ödülünü Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın elinden babası Nazım Demiral aldı.

İslam Çupi Milliyet Spor Ekstra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı

Avrupa Şampiyonu U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımımız, İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan kızlarımız, ödüllerini Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'dan aldı.

HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımız'ın yıldızı Ozan Tufan 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu HDI Sigorta Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Tufan ödülü HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun elinden aldı.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı

Avrupa Şampiyonu Paralimpik Yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 66. Gillette Milliyet Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü, Sümeyye Boyacı adına Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın elinden aldı.

Yılın Paralimpik/ Engelli Sporcusu: Sümeyye Boyacı

Avrupa Şampiyonu Paralimpik Yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 66. Gillette-Milliyet Yılın Paralimpik/ Engelli Sporcusu ödülünün sahibi oldu. Boyacı ödülü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı.

Milka Yılın Kayak Sporcusu: Sıla Kara

Milli Kayakçımız Sıla Kara, 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Sıla Kara, ödülü Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz'ün elinden aldı.

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka dalında altın madalya alan Milli sporcumuz İbrahim Çolak 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Milli sporcumuz ödülünü BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'ten aldı.

Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem

A Milli Voleybol Takım Kaptanımız Eda Erdem, 66. Gillette-Milliyet Vestel Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Erdem, ödülünü Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu'nun elinden aldı.

Yılın Sporcusu : Rıza Kayaalp