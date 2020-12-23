654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
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654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor

23.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:44
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 654 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesi restore ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 654 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesi restore ediliyor.

1366'da Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilen cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi'den geriye cami ve külliyesi kaldı. Medrese ve hamamlar ise zaman içerisinde yok oldu. 654 yıllık geçmişe sahip Murad Hüdavendigar Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizdeki tüm tarihi miraslarımızı korumayı, medeniyet hazinelerimizi ayağa kaldırmayı kendimize vazife olarak görüyoruz. Bu bilinçle tarih, doğa ve turizm kenti Ayvacık ilçemizin Tuzla köyünde bulunan yaklaşık 700 yıla yakın tarihi olan Hüdavendigar Camii'nin de restorasyonunu yaparak inşallah asırlarca daha ayakta kalmasını sağlayacağız." dedi.

Camiinin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Turan, "Ayvacık, Assos'uyla, Kazdağları'yla, zeytinlikleriyle yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının yaşandığı önemli bir merkez. Hüdavendigar Camii de Ayvacık'ta bulunan tarihi bir değer. Medrese ve hamamdan oluşan külliyenin bir parçası olan Hüdavendigar Camii, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk eserlerinden. Böyle eserlerimiz, şehrimizin ne denli tarihi bir mirasa sahip olduğunun da göstergesi.

Ecdadın ve tarihin emaneti Hüdavendigar Camii'nin şu anda 1. kısım restorasyonu devam ediyor. Camii'nin tarihi dokusuna zarar verilmemesi için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çok yakında ikinci kısım ihalesi de yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

654 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin köyün bir değeri olduğunu ifade eden Tuzla köyü Muhtarı Necmi Ceylan, "Tuzla köyümüzdeki tarihi camimiz 14. yüzyılda yani 650 yıl önce Murat Hüdavendigar tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Murat Hüdavendigar camimiz 3-5 yıldır atıl duruma geçmiş ve ibadet yapılmamaktadır. Vakıflar Müdürlüğü tarafından camiimiz şu an yapım ve tadilat aşamasında. 2021 yılı içerisinde de restorasyon çalışmaları tamamlanacak ve hizmete açılacaktır. Biz de Tuzla Köyü Muhtarlığı ve köy halkı olarak mutlu ve gururluyuz" dedi. - ÇANAKKALE

654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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