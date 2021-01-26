65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 yıl önce eşini kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, eski bir arkadaşının eşinin aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Tüm parasını Gülay Ş.'ye kaptıran yaşlı adam, 100 lira ile sokak ortasında kaldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ikamet eden Ali Güven (65), 4 yıl önce kaybettiği eşinin ardından yalnızlığını bitirmek için evlilik hayalleri kurmaya başladı. Ölen eşinden miras kalan arsanın satışından 35 bin TL elde eden Güven, bu parayla yeni bir yuva hayali için adım attı.

100 LİRA SOKAK ORTASINDA KALDI

Eski bir arkadaşının eşinin aracığıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Gülay Ş. ile tanışan Güven, evlilik teklifi üzerine aldığı olumlu cevap ile harekete geçti. Kadının yanına giden Ali Güven, takı alışverişi yaptıktan sonra asıl olayla karşılaştı. Yanındaki paraları alan Gülay Ş., 'Evdeki eşyalarımı alıp geleyim sen bekle' diyerek yanından uzaklaştı. Uzun süre olay mahallinde bekleyen Güven dolandırıldığını anladı. Ali Güven cebinde kalan son 100 lira ile Bayramiç'e geri döndü. İlçeye gelen Güven, soluğu savcılıkta aldı.

"EVLENEYİM DEDİM OLMADI"

Maddi durumunun iyi olmadığını ve solunum hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Güven, "Vefat eden eşimden miras kalan arsayı 35 bin TL'ye sattım. Bu parayla da yeniden evlenme hayali kurdum ama mahvoldum. Gülay Ş.'ye bir türlü ulaşamadım. Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bana evlilik için yardımcı olan kişi de şahit oldu. Bütün param gitti, çok zor durumdayım. 800 TL yoksulluk aylığıyla yaşamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın oturmam için verdiği evde yaşıyorum. Evimin elektriği bile yok. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti. Yalnızlık zor, evleneyim dedim olmadı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Beni bu hale kadının bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı