65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Adıyaman'da, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı.

Adıyaman'da, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı.

Kentteki işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar çimlerde oturarak zaman geçirdi.

Yaşlılardan Hasan Ekinci AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak 2 aydır evde kaldıklarını ve sıkıldıklarını söyledi.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Ekinci, iki haftadır dışarıya çıktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA