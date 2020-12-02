65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat edebilecek mi?
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65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat edebilecek mi?

02.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:18
65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat edebilecek mi?

Sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üzeri kişiler belli saatlerde dışarı çıkabilecek. Peki, 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat edebilecek mi?

30 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı. 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat edebilecek mi?

65 YAŞ VE ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?

65 yaş üstü vatandaşlar saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 20 yaş altında bulunan kimseler ise saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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