Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:31

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında belirli saatlerde dışarı çıkabilen vatandaşlar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylarını kullandı.

Oylamaya katılan 68 yaşındaki Ethem Özkaya, yaşamda İsa Terli'nin çektiği, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk kez dışarı çıktığı anı yansıtan "6 güzel adam" isimli kareye oy verdi.

Seçtiği fotoğrafa ilişkin açıklamada bulunan Özkaya, "Biz de 65 yaş ve üstü olduğumuz için bunu oyluyorum, bize uygun olanı bu." dedi.

Özkaya, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", sporda da Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya katılan 82 yaşındaki Kemal Akmermer de yaşamda Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haberde Faisal Khan'ın "Keşmirli kadın" başlıklı karelerini seçti.

75 yaşındaki Hatice Zekiye Akmermer ise yaşamda Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi, haberde Khan'ın "Keşmirli kadın" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | 65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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