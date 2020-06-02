Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
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Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşmeye rağmen kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar için, "Yasak uzun sürdü. Son derece haklılar. Ama az daha sabretmeliler. Ben yakın zamanda onlar içinde bir rahatlamanın getirilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

02.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:47

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde duyurulan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı, alınan normalleşme kararına rağmen devam ediyor. Halktv'de normalleşme süreci ile ilgili değerlendirme yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üstü vatandaşlar için yakında bir rahatlama olabileceğini açıkladı.

"AZ DAHA SABRETMELİLER"

65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini belirten Özlü, "Koronavirüs sadece 65 yaş üstüne bulaşmıyor. Herkese bulaşıyor. Ama 65 yaş üzerinde ağır ve ölümcül seyrediyor. Yani bütün dünyadaki verilere baktığınız zaman 65 yaş üzerinde bu hastalığa yakalananlar çok daha ağır seyrediyor, yoğun bakımda takip ediliyor, solunum yetmezliği gelişiyor ve ölüm oranları yükseliyor. Türkiye'de ölümlerin düşük olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de 65 yaş üstü grubu erken dönemde evde tutmasıdır. Bu uzun sürdü. Son derece haklılar. Ama az daha sabretmeliler. Ben yakın zamanda onlar içinde bir rahatlamanın getirilebileceğini düşünüyorum" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"GERİYE DÖNÜŞ OLABİLİR"

Normalleşme kararına rağmen insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çeken Özlü, "Bu kararlardan geri adım atılabilir. Ciddi bir geri dönüş, tekrar bir tırmanma olursa olabilir. Bu şehir bazında da olabilir, ülke bazında da olabilir. Ama temennimiz olmaması yolunda. Bütün yurttaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çok hassas duyarlı olup kurallara uyan büyük bir çoğunluk var. Ama azda olsa bunu ciddiye almayan, önemsemeyen daha az duyarlı bir grup var. Bu daha az duyarlı grubun hatasını aslında bütün insanlar ödüyor. Daha çok evde kalarak ödüyorlar" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir

Güncel Manşet

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