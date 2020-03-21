65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
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Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı, Melih Gökçek, Sağlık, Politika, Güncel

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 71 yaşındaki Melih Gökçek, evden çıkmayacağını söylerken Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yöneltti.

21.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:50
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı

71 yaşındaki Melih Gökçek, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından kendisinin evden çıkmayacağını belirtip yaşıtı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı.

Koronavirüs salgınında en riskli grup yaşlılar. İçişleri Bakanlığı da önlem olarak 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını yasakladı.

GÖKÇEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA YAŞ GÖNDERMESİ

Bu kararın ardından 71 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendiyle yaşıt olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı ve "65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ARTIK EVDEN ÇIKAMIYOR, İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI BEN ARTIK EVDEYİM... İYİ DE KILIÇDAROĞLU NE OLACAK?" diye seslendi.

GÖKÇEK VE KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDA

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 20 Ekim 1948 doğumlu ve 71 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 17 Aralık 1948 doğumlu ve o da 71 yaşında. Gökçek, ay farkıyla Kılıçdaroğlu'ndan büyük.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına yasaklama getirildiğini açıklamış ve şu açıklamayı yapmıştı: "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır."

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı

Haberin Videosu:

Türkiye'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı

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