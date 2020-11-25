65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

25.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:39
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında, hali hazırda devam eden saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 65 yaş üstüne de uygulanacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü için de geçerli olacak. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Yayınlanan genelgeye göre, 20 yaş altında bulunan kimseler sadece 13.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunabilecek.

Ayrıca, corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar da sadece saat 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

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