65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı sorgulama nasıl yapılır? 65 yaş üstü aşı uygulaması başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 12 Şubat'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşısının başladığını duyurmuştu. Bunun üzerine sırası gelen vatandaşlar, 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı sorgulama nasıl yapılır? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Ülkemizde 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama uygulaması, sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanların ardından belli yaş gruplarına göre sırayla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden 12 Şubat itibariyle 65 yaş üstü vatandaşların da aşılamasının başladığını duyurdu. 65 yaş üstü vatandaşların Koronavirüs aşısı olabilmeleri için internet sayfasından ya da mobil uygulamasından öncelikle randevu alması gerekmektedir. Randevu almayan vatandaşlar, aşı yaptıramazlar. Peki, 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı sorgulama nasıl yapılır?

65 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

65 yaş üstü vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin aşı öncelik durumunu e-Nabız platformundan öğrenebilmektedir. Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilirler. Vatandaş, aşı tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna giderek aşısını olabilir. 1. doz aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturur, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla vatandaşa iletilir. Vatandaşlar ayrıca, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.

E-nabız ve MHRS sistemlerine web sitelerinin yanı sıra kolayca mobil uygulamadan da giriş yaparak aşı randevusu almak mümkündür.

65 YAŞ ÜSTÜ AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

65 yaş üstü vatandalar, aşı öncelik durumunu ve aşı sırası gelip gelmediğini e-nabız üzerinden öğrenebilirler. Her T.C. kimlik numarasına sahip Türk vatandaşının e-nabız hesabı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşların tüm sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için oluşturduğu E-nabız platformundan ayrıca aşı randevusu da alınabilmektedir. E-nabız sistemine, E-devlet üzerinden de giriş yapabilmek mümkündür.

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