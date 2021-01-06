63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
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63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

06.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:51
63. Grammy Ödülleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Rolling Stone isimli müzik sitesi tarafından duyurulan haberde, California eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreninin, Kovid-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle ertelendiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

Rolling Stone isimli müzik sitesi tarafından duyurulan haberde, California eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreninin, Kovid-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle ertelendiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

MART AYINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

Kasım ayında adayların açıklandığı bir röportajda, ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti. Amerikan medyasındaki çeşitli haberlerde, ödül gecesinin mart ayı içinde yapılması beklenildiği bilgisi yer aldı.

BEYONCE, GRAMMY TARİHİNDE EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN KADIN SANATÇI

63. Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi bir çok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmiş

Kaynak: Hürriyet

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