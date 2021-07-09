62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler sunan Fantastico Şov ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Akrobatlar, cam üzerinde yürüme, ateş yutan adam, yılan şov, illüzyonist gösterilerinin yer aldığı şov izleyenlerin nefeslerini kesti. Yılan gösterisinde çocukları gösteriye alarak yılanı tutmalarını ve havaya kaldırmalarını sağlayan ekip, büyüklerinde sırtlarına ve kafalarına yılanı dolayıp heyecanlı anlar yaşattı.

Gülmece Parkı'nda Gülmece Sanat Atölyesi

Gülmece Parkı'nda Gülmece Sanat Atölyesinde sanatçılar resim, ebru, cam, telkari, tel kırma, ahşap oyma, boynuz tarak, yemeni, kaligrafi, bıçak, çocuklarla seramik ve çocuklarla resim sanatı çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir'e kazandırıyor.

Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyorlar.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya atölye çalışmaları yapan sanatçıları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sanatçılara yaptıkları çalışmalar için tebriklerini sunan Başkan Akkaya, Ebru sanatçısıyla birlikte ebru çalışması yaptı. Başkan Akkaya şenlik sonunda biten ürünleri görmenin ve sergilemenin kendilerine mutluluk vereceğini kaydetti.

"Bence Hiç Komik Değil" Tiyatro oyunu sevenleriyle buluştu

Etkinlikler kapsamında Nasreddin Hoca Turizm Derneği'nin katkılarıyla Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosunda Tiyatro Retorik tarafından sergilenen "Bence Hiç Komik Değil" isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü.

Oyunun yazarlığını Şirin Gedikli, yönetmenliğini ise Yosi Mizrahi'nin üstlendiği komedi türünde kaleme alınan iki perdelik tiyatro oyununun kadrosunda Murat Bakar, Sibel Tomaç, Elif Çelik, İlker Kalay gibi ünlü isimler yer aldı.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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