62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cüretkar iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Şarkıcının pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Pop müziğinin kraliçesi olarak adlandırılan 62 yaşındaki Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cesaretini gözler önüne serdi. Vücudundan yana bir çekincesinin olmadığını gösteren şarkıcı, peş peşe siyah iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

15,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fantazi iç çamaşırlarıyla poz veren şarkıcı "Bir an için kendini düşünme" notunu yazdı. Şarkıcının pozları kısa sürede 880 binden fazla beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

İşte 62'lik Madonna'dan cüretkar pozlar...