600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
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600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor

600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor Sinop'un Erfelek ilçesinde anıt ağacı olarak tescillenen 600 yıllık kestane ağacı, ziyaretçilerini bekliyor.

03.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:38

600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde anıt ağacı olarak tescillenen 600 yıllık kestane ağacı, ziyaretçilerini bekliyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinin Salı köyünde yer alan tahmini yaşı 600 olarak belirlenen kestane ağacı 2008 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop'un turizmi deniz ama hep konuştuğumuz şeyi tarihi, doğa ve kış turizminin geliştirilmesi. Kesinlikle çok uygun hem doğası hem kültürü tarihi zaten bambaşka bu kapsamda doğa turizmi ayağında bakarsak nasıl ki Hamsilos, Akliman kendi başına değer bunun dışında pek çok değer var hepsi kitlesel olmayabilir. Mesela insanlar kitle halinde Akliman'da oturabiliyor. Burası daha çok ilgi çekiyor. Özellikle doğa yürüyüşçülerinin gizli saklı şelaleleri anıt ağaçlar ve ona benzer doğal yapılar kayalar gibi bunların hepsinin turizme kazandırılması gerekir. Bu anlamda Sinop'ta bulunan doğal yapıların hepsinin değerlendirilmesini düşünüyorum. Kurumların da kendi üstüne düşenleri yapması lazım. Bunları tespit edip koruması lazım. Sinop'umuzun zenginleştirilmesi anlamında büyük değer bunlar" dedi.

600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA

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