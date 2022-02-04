600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI

GÖKTÜRK'te yanına sığınıp 2 ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K. polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti. Parayı çalan kişinin işadamının, 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğu belirlendi. Şüphelinin para dolu çantayla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi

Şüphelinin parayı alıp kaçtığı anlar