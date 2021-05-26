60 yaşüstü kişilerin tekrar hayata dönmeleri ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri sağlanacak

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, gelişen teknoloji değişim ve gelişim süreçlerini de beraberinde getiriyor. Bu noktada, bireyin kendine yatırım yapması ve kendini yenilemesi büyük önem arz ediyor.

Yaşam boyu devam eden bu süreç, bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesine de yardımcı oluyor. Bu kapsamda harekete geçen Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara'da bir ilk olan Simurg Üniversitesi sosyal sorumluluk projesini başlattı. Proje kapsamında verilecek, kod yazma, ingilizce sinema, tiyatro gibi eğitimler ile 60 yaş ve üstü kişilerin tekrar hayata dönmeleri ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri sağlanacak.

HAYATA AKTİF OLARAK KATILABİLİYORLAR

Yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu üretebilir olmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, "İnsanın, üçüncü yaş döneminde de yaratılış felsefesine uygun olarak gelişimini devam ettireceği düşüncesi ile yola çıkarak belli bir yaşın üstündeki kişileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Bu yaş dönemindeki insanlar, bilgeliğin üst düzeyinde olmasına rağmen üretkenliğin en aza indiği safhada bulunuyor. Bu anlamda, gerçekleştirdiğimiz proje ile insanlar hayata sadece yaş alarak devam etmiyor, aynı zamanda sağlıkla ve aktif olarak da katılabiliyor" diye konuştu.

"Teorik dersler ile öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken uygulamalı derslerle de öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınıyor. Teorik dersler kapsamında, İngilizce, temel sağlık bilgisi, trafik psikolojisi, dijital iletişim, insan ilişkileri ve iletişim derslerinin yanı sıra bilgisayar ve kod yazma, sinema, tiyatro, fotoğrafçılık, dans ve müzik atölyeleri gibi eğitimler de veriliyor. Bu eğitimler çerçevesinde, üniversitede öğrenim gören genç kuşaklar Simurg Üniversitesi öğrencileri ile aynı ortamda buluşarak, onların bilgi becerilerinden de fayda sağlıyor. Ancak, şu an ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi koşulları nedeni ile derslere online olarak devam ediliyor".

İKİ YILLIK EĞİTİM SONUNDA MEZUN OLUYORLAR

En az lise mezuniyeti bulunan 60 yaş üstü kişiler, bu eğitim programına başvuru yapabiliyor. Kontenjan sayısı 40 olan üniversitede, iki yıllık eğitim süreci sonunda yüzde 70 devam zorunluluğunu tamamlayan ve derslerden geçenler mezun olabiliyor. Sınav ve not alma sistemi dışında ilerleyen projenin ana düşüncesi, yaşam boyu öğrenme döngüsünde öğrenme ve üretkenliği hayata geçirmek. Aynı zamanda, öğrenciler öğretenler olarak öğretimin bu iki boyutu ile bir arada kaynaşıyor. Bu düşünceler ışığında, okul SİMURG Üniversitesini kurumsallaştırmayı planlayarak hayata geçirmek için ilk adımlarını attı.

Kaynak: Bültenler