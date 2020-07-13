60 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı Fatih'te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 60 yaşındaki adam, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fatih'te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 60 yaşındaki adam, tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının, benzer suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 29 Haziran tarihinde Fatih ilçesi Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede "yankesicilik" konusu ile ilgili çalışma yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, caddede yürüyen Aydın A. (53) isimli şahsın yanına yaklaşan şüpheli bir kişi tarafından cebinden bir şey alındığını fark etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin D. (60)'yi takip eden emniyet ekipleri, zanlıyı olaydan kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. 60 yaşındaki zanlının üzerinden mağdur şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli Selahattin D.'nin yapılan sorgulamasında daha önce Kadıköy ve Fatih ilçelerinde aynı şekilde 'yankesicilik' konusuna karıştığı tespit edildi.

Yaşlı yankesici, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA