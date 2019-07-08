Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Sanatçı Karaca sahnede seslendirdiği eserlerin yanısıra davul şov yaptı.

Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Işın Karaca'ya ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: AA