60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Sanatçı Karaca sahnede seslendirdiği eserlerin yanısıra davul şov yaptı.
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Işın Karaca'ya ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edildi.
Kaynak: AA
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