6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı - Haberler
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6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

Kayıp Tülay Ateş'in kullandığı astım ilacı bulundu, jandarma canlı yayında harekete geçti.

Kayıp Tülay Ateş'in kullandığı astım ilacı bulundu, jandarma canlı yayında harekete geçti.

Yılın ilk cinayeti "Fulya ile Umudun Olsun" programında çözüldü. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin'in katil zanlısı cinayeti Fulya Öztürk'e itiraf etti 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kerziban Keskin cinayeti sonrası "Fulya ile Umudun Olsun" ekibi yıllardır çözülmeyi bekleyen bir başka cinayet ihbarının peşine düştü.

Ateş'in izi sürüldü

18 yaşındaki Tülay Ateş 4 Eylül 2016 günü Balıkesir'in Gönen ilçesinin Havutça mahallesinde kayboldu. Genç kızın ailesi, polis ve jandarmaya haber verdi. Yapılan tüm aramalara rağmen Tülay Ateş'ten haber alınamadı. Ateş ailesi aradan yıllar geçse de kızlarından umudunu kesmedi.

6 yıldır kızları Tülay Ateş'ten haber almayan annesi Kıyafet ve babası Ş. A. "Fulya ile Umudun Olsun" programına başvurdu. Tülay Ateş'in hikayesini inceleyen "Fulya ile Umudun Olsun" ekibi gelişmeleri bir hafta boyunca ekrana taşıdı.

Fulya Öztürk, dikkatleri 4 Eylül günü Ateş ailesinin evinde yaşananlara çevirdi. Canlı yayın sırasında ise evin bahçesinde son kullanma tarihi Kasım 2016 olan astım ilacı bulundu.

Astım ilacı olmadan dışarı adım atamayan Tülay Ateş'in o gün ilacı olmadan sokağa çıkmış olması evden kaçırıldı mı şüphesini gündeme getirdi.

Programında ekrana gelen görüntülerin ardından Sarıköy İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler harekete geçti. Canlı yayında Tülay'ın astım ilacını delillendirdi. - İSTANBUL

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

6 yıldır kayıp Tülay Ateş'in ölümündeki sır perdesi canlı yayında aralandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fulya ile Umudun Olsun, Tülay Ateş, Jandarma, Astım, Yerel, Haber

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