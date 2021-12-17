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6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı

6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş cezası ve 6 yıldır firar olan cinayet zanlısını yakaladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş cezası ve 6 yıldır firar olan cinayet zanlısını yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar titizlikle devam ediyor. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2015 yılından itibaren "Kasten Adam Öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan M.Y. isimli zanlının Kayapınar ilçesi Kaldırım mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını bildirdi. Açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı

6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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