6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması
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Karaman, Koçak, Anne, Güncel

6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması

6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşmasıKARAMAN'da hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydır dedesinin yanında kalan kızı Öykü Koçak (6) ile buluşup özlem giderdi.

12.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:56
6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması

6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması

KARAMAN'da hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydır dedesinin yanında kalan kızı Öykü Koçak (6) ile buluşup özlem giderdi. Öykü ile annesinin duygulandıran buluşmanın anı ile ilgili görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karaman Devlet Hastanesinde veri giriş personeli olarak çalışan Özge Koçak ve Huzurevinde sağlık personeli olan eşi Sefa Koçak, koronavirüs salgınından sonra tedbir amaçlı kızları Öykü Koçak'ı, 1 ay önce Yeşildere Köyünde oturan dedesi İbrahim Koçak'ın yanına bıraktı. Yaklaşık 1 aydır köyde dedesiyle kalan kızı Öykü'ye sürpriz yapmak isteyen anne Özge Koçak, izin gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yeşildere köyünde evin önünde bisikletine binen Öykü Koçak, yakında duran otomobilden inen annesini görünce sarılarak ağladı. Kucakladığı annesinin saçlarını okşayan Öykü, uzun süre boynuna doladığı ellerini çözmeyerek gözyaşı döktü. anne Koçak'ın "Geldim kızım ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı Öykü, "Haydi gidelim. Kız kıza vakit geçirelim." dedi.

Anne ile kızının buluştuğu o duygusal anlar ise İbrahim Koçak tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması

Kaynak: DHA

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