6 yaşındaki çocuğunun önünde uygunsuz yakalandı.
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6 yaşındaki çocuğunun önünde uygunsuz yakalandı.

Samimiyeti ile biline Güzin Abla'ya gelen sorulardan biri: "6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı. Ne yapmalıyız?" oldu. Cevabı ile şaşırtan ve "En iyisi bu durumu hiç olmamış gibi kabul ederek üstünde durmayıp unutmak ve unutturmak" şeklinde konuştu.

6 yaşındaki çocuğunun önünde uygunsuz yakalandı.
18.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:42

Hürriyet'te, okur mektuplarını köşesine taşıyan ve onlara tavsiyelerde bulunan Güzin Abla, bugünkü yazısında okurundan gelen dikkat çeken bir mektubu aktardı."Oğlum bizi yakaladı" başlığıyla verilen mektupta bir anne babanın yatak odasında uygunsuz durumda 6 yaşındaki çocuklarına yakalandıklarına dair dert yakınması yer aldı."6 yaşındaki oğlumuz bizi, yani anne ve babasını, bir gece yatak odamıza girerek, uygunsuz vaziyette gördü" denilen mektupta, "Bu durum özellikle annesini, çok olumsuz etkilendi. Ona ne diyeceğimizden, nasıl davranacağımızdan emin olamadık. Aslında oğlum herhangi bir anormal tepki göstermedi. Sorun yok gibi gözüküyor fakat içine de atabilir mi? Bize yol gösterebilir misiniz? Rumuz: Endişeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

"KARŞINA ALIP DURUMU ANLATMALISIN"

Güzin Abla ise bu mektuba verdiği yanıtta şunları yazdı:"Sevgili okurum, çocuklar, böyle durumlarda sandığınızdan çok daha olgun ve mantıklı olabilir.Sanırım sizin oğlunuz da bu durumda. Onun etkilenmiş olması da mümkün... Ama bunu size hissettirmek istemiyor. En iyisi ya bu durumu hiç olmamış gibi kabul ederek üstünde durmayıp unutmak ve unutturmak ya da bir yol daha deneyebilirsiniz. O, 6 yaşında ve bazı şeyleri anlayabilecek yaşta. Karşınıza alıp ona cinsellikten söz edebilirsiniz. Bu arada başka zor sorulara da hazır olun, sizi biraz terletebilir."

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